2019-03-22T12:35:57+03:00
Общество

В центре Липецка эвакуируют иномарки, припаркованные на "зебре"

Владельцам дорогих автомобилей придется заплатить, чтобы вернуть транспорт
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Из центра Липецка эвакуируют автомобилиИз центра Липецка эвакуируют автомобилиФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

В Липецке стартовал рейд, во время которого автоинспекты выявляют нарушителей правил праковки. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, первый неправильно припаркованный автомобиль обнаружили на улице Интернациональной. Водитель "Фольксвагена" занял половину пешеходного перехода. Иномарку эвакуировали. Чтобы вернуть машину, владельцу нужно будет заплатить за эвакуацию и штраф за нарушение правил дорожного движения.

Аналогичное нарушение автоинспекторы выявили прямо напротив первого. На противоположной стороне дороги стоял внедорожник. Автомобилист припарковал свой транспорт прямо на "зебре". Машину постигла та же участь. Ее отправили на штрафстоянку.

Напомним, что ПДД запрещают парковать автомобили ближе 5 метров от пешеходного перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком пьющую мать, которая не кормила детей и забывала их в детсаду, лишили родительских прав
"Здоровая физкультура" воодушевит 4 тысячи липецких школьников на занятия спортом
ДТП на железнодорожном переезде в Липецке: работы завершены
В Липецке ФСБ проводит обыски по фактам хищений средств гособоронзаказа
Под Липецком вор вынес из подвала банки с соленьями и шлифовальную машинку
Под Липецком на пешеходном переходе "Фольксваген" сбил женщину
В Липецке школьник и студент колледжа украли автомобильный аккумулятор
ДТП на железнодорожном переезде: липчане стоят в пробках
В Липецке эксперты проверят качество ремонта 35 дорог
В Липецке столкнулись поезд и грузовик: из 60-тонной цистерны вылилось топливо
В Липецке пьяный грабитель на угнанной машине попал в ДТП
Двоих членов банды автоподставщиков в Липецке отправили в СИЗО
Под отключение воды из-за коммунальной аварии в Липецке попали более 6000 человек
Под Липецком председателя кооператива подозревают в хищении