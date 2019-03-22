В центре Липецка эвакуируют иномарки, припаркованные на "зебре"

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-22T12:35:57+03:00

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В Липецке стартовал рейд, во время которого автоинспекты выявляют нарушителей правил праковки. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, первый неправильно припаркованный автомобиль обнаружили на улице Интернациональной. Водитель "Фольксвагена" занял половину пешеходного перехода. Иномарку эвакуировали. Чтобы вернуть машину, владельцу нужно будет заплатить за эвакуацию и штраф за нарушение правил дорожного движения.

Аналогичное нарушение автоинспекторы выявили прямо напротив первого. На противоположной стороне дороги стоял внедорожник. Автомобилист припарковал свой транспорт прямо на "зебре". Машину постигла та же участь. Ее отправили на штрафстоянку.

Напомним, что ПДД запрещают парковать автомобили ближе 5 метров от пешеходного перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU