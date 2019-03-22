"Здоровая физкультура" воодушевит 4 тысячи липецких школьников на занятия спортом

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-22T14:45:48+03:00

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Его главная цель - охватить всех учащихся занятиями физкультурой, привлечь к спорту школьников, имеющих освобождение от физкультуры.

В рамках проекта специалисты врачебно-физкультурного диспансера Липецкой области провели обследование школьников по определению их физической подготовленности и на основании полученных данных разработали для преподавателяй физкультуры специально разработанные комплексы индивидуальных упражнений для учащихся. Эти комплексы будут внедрены в широкую практику образовательных учреждений региона. Предполагается, что они позволят ребятам заниматься школьной физкультурой наравне с другими учащимися.

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ИСТОЧНИК KP.RU