"Здоровая физкультура" воодушевит 4 тысячи липецких школьников на занятия спортом
Его главная цель - охватить всех учащихся занятиями физкультурой, привлечь к спорту школьников, имеющих освобождение от физкультуры.
В рамках проекта специалисты врачебно-физкультурного диспансера Липецкой области провели обследование школьников по определению их физической подготовленности и на основании полученных данных разработали для преподавателяй физкультуры специально разработанные комплексы индивидуальных упражнений для учащихся. Эти комплексы будут внедрены в широкую практику образовательных учреждений региона. Предполагается, что они позволят ребятам заниматься школьной физкультурой наравне с другими учащимися.
ИСТОЧНИК KP.RU