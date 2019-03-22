Под Липецком пьющую мать, которая не кормила детей и забывала их в детсаду, лишили родительских прав

СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-22T14:54:31+03:00

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В Липецкой области мать троих несовершеннолетний детей лишили родительствих прав. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, прокурор Тербунского района обратился с соответствующим иском в суд. Семья с 2014 года состоит на учете в органах профилактики безнадзорности и правонарушений. А в 2017 году женщину ограничили в родительских правах за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Судя по всему, такие меры не привели ее в чувство.

Дети приходили в школу и детсад неухоженные и даже голодные. Воспитатели детсада купали и переодевали младшего ребенка в одежду, которую сами покупали. Мать периодически забывала забрать детей из учреждений домой. Квартира, где живет семья, находится в антисанитарном состоянии.

Старшего мальчика определили в центр социальной помощи семье и детям. Младшие находятся у отца. Мать детей пьет. Ее неоднократно привлекали к уголовной и административной ответственности. Но от старых привычек она и не думает отказываться.

Дети не хотят жить с матерью. По их словам, мама забыла их, не поздравляет с праздниками и совсем не звонит. Женщина же заявила, что ей не разрешают общаться с детьми. Довод был опровергнут в ходе допроса многочисленных свидетелей.

Учитывая все обстоятельства, суд лишил мать родительских прав. Дальнейшей судьбой детей займутся органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU