В Липецке суд закрыл "Орлиный лог" и обязал мэрию рекультивировать земли под ним

СЕГОДНЯ 16:28 2019-03-22T16:37:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Ранее Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как исполняется законодательсто об охране окружающей среды при эксплуатации полигона "Орлиный лог". Так, участок под полигоном промышленно-строительных отходов, находящийся в собственности городской администрации, предоставлен в бессрочное пользование МБУ "Управление благоустройства Липецка". На участке размещено 2 516 661,5 т отходов.

Напомним, что во время обследования полигона выяснилось, что там на безвозмездной основе размещают отходы муниципальных учреждений города. В отношении управления благоустройства и его руководителя возбудили дела об административных нарушениях, а также оштрафовали на 110 тыс. рублей.

Кроме того прокурор направил в суд иск о прекращении деятельности по эксплуатации полигона. Участок закрыли. Администрацию города обязали рекультивировать земли под полигоном.

ИСТОЧНИК KP.RU