В Липецке суд закрыл "Орлиный лог" и обязал мэрию рекультивировать земли под ним
Ранее Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура проверила, как исполняется законодательсто об охране окружающей среды при эксплуатации полигона "Орлиный лог". Так, участок под полигоном промышленно-строительных отходов, находящийся в собственности городской администрации, предоставлен в бессрочное пользование МБУ "Управление благоустройства Липецка". На участке размещено 2 516 661,5 т отходов.
Напомним, что во время обследования полигона выяснилось, что там на безвозмездной основе размещают отходы муниципальных учреждений города. В отношении управления благоустройства и его руководителя возбудили дела об административных нарушениях, а также оштрафовали на 110 тыс. рублей.
Кроме того прокурор направил в суд иск о прекращении деятельности по эксплуатации полигона. Участок закрыли. Администрацию города обязали рекультивировать земли под полигоном.
ИСТОЧНИК KP.RU