В понедельник в Липецке перекроют проезд на Доватора
В понедельник, 25 марта, липчане не смогут проехать по участку дороги по улице Доватора. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в начале недели проезд по улице временно закроют.
С 8 утра в районе дома №10а по улице Доватора в Липецке перекроют участок автомобильной дороги. Там проведут аварийные работы на инженерных сетях. По информации департамента дорожного хозяйства и благоустройства, дорогу вновь откроют после того, как устранят аварию.
Водителей призывают проявлять осторожность и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Жителей областного центра просят заранее выбирать альтернативные маршруты и пути объезда, чтобы вовремя успеть в нужное место.
ИСТОЧНИК KP.RU