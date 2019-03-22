2019-03-22T17:06:15+03:00
Общество

В понедельник в Липецке перекроют проезд на Доватора

Возле дома №10а запланированы аварийные работы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке перекроют проезд на ДоватораВ Липецке перекроют проезд на ДоватораФото: Юлия КЛЮЕВА
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В понедельник, 25 марта, липчане не смогут проехать по участку дороги по улице Доватора. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в начале недели проезд по улице временно закроют.

С 8 утра в районе дома №10а по улице Доватора в Липецке перекроют участок автомобильной дороги. Там проведут аварийные работы на инженерных сетях. По информации департамента дорожного хозяйства и благоустройства, дорогу вновь откроют после того, как устранят аварию.

Водителей призывают проявлять осторожность и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Жителей областного центра просят заранее выбирать альтернативные маршруты и пути объезда, чтобы вовремя успеть в нужное место.

ИСТОЧНИК KP.RU

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