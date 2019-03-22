В субботу в Липецке мокрый снег, гололед и сильные порывы ветра

СЕГОДНЯ 17:18 2019-03-22T17:21:59+03:00

Несмотря на прогнозы синоптиков, мы не отчаиваемся и ждем прихода настоящей весны Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В субботу, 23 марта, в Липецкой области будет облачно с прояснениями. По данным Росгидрометцентра, ночью умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега в темное время суток. Также ожидается гололед, а на дорогах гололедица. Температура воздуха от -3 до +2 градусов.

Днем в регионе небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер северный 7-12 м/с. Местами порывы до 17 м/с. Столбик термометра будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт.ст.

В воскресенье, 24 марта, в Липецке немного похолодает. Ночью синоптики обещают до 4 градусов мороза. Днем до +2 градусов. К вечеру небольшой снег. Ветер юго-западный 6-9 м/с. Атмосферное давление без изменений - 750 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU