Липчанам предлагают выбрать, каким станет Быханов сад

СЕГОДНЯ 17:45 2019-03-22T17:48:17+03:00

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Липчане смогут выбрать, каким станет парк "Быханов сад". Четыре концепции благоустройства размещены на сайте врио губернатора Игоря Артамонова "Развиваем Липецкую область вместе":

- "Вдали от суеты в центре событий"

- "Парк Здоровья"

- "Городской сад-наука, культура и отдых"

- "Сад"

Все желающие смогут проголосовать за понравившуюся идею. В апреле рабочая группа определит победителя.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, архитектурно-планировочные решения обустройства парка рассмотрели в мэрии. Изначально архитекторы и дизайнеры из Москвы, Воронежа, Липецка, Белгорода и Казани предложили 7 концепций развития Быханова сада. В результате отбора, члены комиссии остановились на 4 вариантах. Два из них - московских специалистов, остальные - белгородских и казанских. Отбор происходил по 4 критериям: привлекательность для массового пребывания людей, единство стилистического решения, соответствие проектных решений объему выделенных средств и требуемым срокам проведения работ.

Напомним, что на благоустройство парка выделено 127 млн. рублей. Работы должны начаться в конце весны. Реализация проекта наамечена на август этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU