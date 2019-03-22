В Липецке суд приговорил Олега Бойцова к штрафу в 1 млн. рублей

СЕГОДНЯ 18:17 2019-03-22T18:26:13+03:00

Он утаил 10 млн. рублей, за счет которых должны были взыскать недоимку по налогам и страховым взносам

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В эту пятницу, 22 марта, Советском районном суде Липецка вынесли приговор руководителю строительной организации и экс-депутату Олегу Бойцову. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч.2 ст.199.2 УК РФ "Сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере". Бойцову назначили 1 млн. рублей штрафа.

Как сообщили в пресс-службе СКР России, руководитель компании сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. Зная о задолженности, он с сентября 2017 по февраль 2018 года утаил почти 10 млн. рублей, произведя взаиморасчеты с контрагентами через третьих лиц. По версии следствия, он сделал это умышленно. Налоговая неоднократно требовала погасить задолженность, однако директор компании никак не реагировал.

Вину руководитель стройфирмы признал еще на стадии предварительного следствия. Он ходатайствовал рассмотреть уголовное дело в особом порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU