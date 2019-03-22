Страшное ДТП в Липецке: грузовик снес забор, а легковушка всмятку

СЕГОДНЯ 18:53 2019-03-22T19:03:36+03:00

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В эту пятницу, 22 марта, в селе Сселки Липецка произошла страшная авария. По словам очевидцев, В ДТП попали грузовик и легковушка. Грузовик вылетел с дороги, столкнулся с автомобилей и снес забор жилого дома, остановившись прямо во дворе.

Легковушка больше напоминает груду металла. Передняя часть машины "вылезла" на дорогу, поэтому часть дорожного полотна огородили. Бок автомобиля со стороны водителя полностью разбит. Двери снесены, салон и передний бампер деформирован.

Как сообщили липчане, на глазах которых произошел этот ужас, есть пострадавшие. К месту аварии приехала карета скорой помощи и увезла их в больницу. Последствия ДТП сняли водители проезжающих мимо машин.

В Липецке в аварию попали легковушка и грузовик.Видео Катерина Горлова

ИСТОЧНИК KP.RU