2019-03-22T20:28:41+03:00
Происшествия

В Липецке у "Армады" вспыхнул "ВАЗ"

От огня пострадали рядом стоящие машины [фото]
Кирилл Мишин
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В Липецке вспыхнула "восьмерка"В Липецке вспыхнула "восьмерка"Фото: Кирилл Мишин
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Этим вечером, 22 марта, около 7 часов вечера на парковке у ТЦ "Армада" загорелся "ВАЗ-2108". По словам очевидцев, от жара огня начали плавиться пластиковые части рядом стоящих машин "Шкоды" и "Тойоты". Пылающий автомобиль пытались потушить своими силами, но огнетушители не помогли. Тогда липчане вызвали спасателей.

В Липецке вспыхнула "восьмерка" Фото: Кирилл Мишин

В Липецке вспыхнула "восьмерка"Фото: Кирилл Мишин

На место происшествия приехали сотрудники пожарной части №6. Они ликвидировали пожар. На локализацию огня ушло 10-15 минут. Причину возгорания установят органы дознания МЧС России

Напомним, в случае пожара звонить по телефонам "112" или "01". Звонки принимаются круглосуточно. Бесплатно как с сотовых, так и со стационарны телефонов. Спасатели также просят липчан не игнорировать правила пожарной безопасности.

В Липецке вспыхнула "восьмерка" Фото: Кирилл Мишин

В Липецке вспыхнула "восьмерка"Фото: Кирилл Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU

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