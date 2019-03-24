Липецке полицейские задержали вора двух телевизоров

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-24T13:02:01+03:00

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22 марта в полицию обратилась 35-летняя липчанка с заявлением о том, что в период с 14 по 22 марта неизвестный вскрыл входную дверь ее квартиры на улице Жуковского и украл два телевизора. По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний житель Липецк. Расследование продолжается. В этот же день к правоохранителяи пришла с заявлением 58-летняя женщина. 21 марта на улице Космонавтов неизвестная украла у нее из сумки мобильный. Следом в полицию пришла 80-летняя пенсионерка. У нее вытащили кошелек с женами и документами. Сотрудники уголовного розыска задержали неработающую 31-летнюю жительницу Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU