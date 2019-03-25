2019-03-25T10:53:36+03:00
Происшествия

В Липецке ночью из-за пожара эвакуировали многоквартирный дом

Загорелась комната в доме на улице Адмирала Макарова [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Серьезный пожар случился этой ночью, с 24 на 25 марта, на улице Адмирала Макарова в Липецке. Там около полуночи загорелась одна из комнат на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома № 12а.

Пожар в общежитии в Липецке .

Клубы едкого густого дыма моментально окутали все здание. На место по вызову приехали несколько пожарных расчетов, включая автолестницу. Существовала опасность, что огонь перекинется на соседние квартиры. По словам очевидцев, спасатели приняли решение эвакуировать людей.

Пожарные боролись с огнем около получаса. По предварительной информации, никто не пострадал. После ликвидации пожара, жильцов вернули в квартиры. Из-за чего загорелась комната, сейчас выясняют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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