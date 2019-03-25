2019-03-25T09:33:16+03:00
Происшествия

Угнанную в Липецке машину нашли разбитой в Грязях

В Липецке раскрыли три кражи
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Угонщик разбил машинуУгонщик разбил машинуФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В выходные в Липецке раскрыли угон. В воскресенье, 24 марта, в полицию пришел 36-летний мужчина и заявил об угоне. По словам потерпевшего, его «ВАЗ-2199» пропал в субботу вечером от дома по улице Российской.

«Девяносто девятую» нашли в тот же день в Грязинском районе. По данным полиции, машина стояла разбитая в селе Двуречки. Вскоре сотрудники уголовного розыска вычислили и самого угонщика. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 31-летний судимый и безработный житель Грязинского района.

Кроме этого за прошедшие сутки в Липецке раскрыли три совершенных ранее преступления, включая кражу из машины, которая произошла еще в феврале. У дома по улице Агрономическая кто-то вытащил из «девятки» в 21-летнего парня усилитель и магнитолу. Под подозрение попал 18-летний житель Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Липчанам предлагают собрать 500 кг макулатуры
За выходные на дорогах Липецка в ДТП пострадали 4 ребенка
В Липецке ночью из-за пожара эвакуировали многоквартирный дом
Липецке полицейские задержали вора двух телевизоров
Информацию об "утечке" данных липецких больных проверяет прокуратура и администрация
В Липецке у "Армады" вспыхнул "ВАЗ"
Страшное ДТП в Липецке: грузовик снес забор, а легковушка всмятку
В Липецке суд приговорил Олега Бойцова к штрафу в 1 млн. рублей
Липчанам предлагают выбрать, каким станет Быханов сад
В субботу в Липецке мокрый снег, гололед и сильные порывы ветра
В понедельник в Липецке перекроют проезд на Доватора
В Липецке суд закрыл "Орлиный лог" и обязал мэрию рекультивировать земли под ним
Под Липецком пьющую мать, которая не кормила детей и забывала их в детсаду, лишили родительских прав
"Здоровая физкультура" воодушевит 4 тысячи липецких школьников на занятия спортом
В центре Липецка эвакуируют иномарки, припаркованные на "зебре"
ДТП на железнодорожном переезде в Липецке: работы завершены
В Липецке ФСБ проводит обыски по фактам хищений средств гособоронзаказа
Под Липецком вор вынес из подвала банки с соленьями и шлифовальную машинку
Под Липецком на пешеходном переходе "Фольксваген" сбил женщину
В Липецке школьник и студент колледжа украли автомобильный аккумулятор
ДТП на железнодорожном переезде: липчане стоят в пробках
В Липецке эксперты проверят качество ремонта 35 дорог
В Липецке столкнулись поезд и грузовик: из 60-тонной цистерны вылилось топливо
В Липецке пьяный грабитель на угнанной машине попал в ДТП
Двоих членов банды автоподставщиков в Липецке отправили в СИЗО
Под отключение воды из-за коммунальной аварии в Липецке попали более 6000 человек
Под Липецком председателя кооператива подозревают в хищении