Угнанную в Липецке машину нашли разбитой в Грязях

СЕГОДНЯ 09:27 2019-03-25T09:33:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В выходные в Липецке раскрыли угон. В воскресенье, 24 марта, в полицию пришел 36-летний мужчина и заявил об угоне. По словам потерпевшего, его «ВАЗ-2199» пропал в субботу вечером от дома по улице Российской.

«Девяносто девятую» нашли в тот же день в Грязинском районе. По данным полиции, машина стояла разбитая в селе Двуречки. Вскоре сотрудники уголовного розыска вычислили и самого угонщика. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 31-летний судимый и безработный житель Грязинского района.

Кроме этого за прошедшие сутки в Липецке раскрыли три совершенных ранее преступления, включая кражу из машины, которая произошла еще в феврале. У дома по улице Агрономическая кто-то вытащил из «девятки» в 21-летнего парня усилитель и магнитолу. Под подозрение попал 18-летний житель Липецка.

ИСТОЧНИК KP.RU