2019-03-25T10:24:37+03:00
Происшествия

За выходные на дорогах Липецка в ДТП пострадали 4 ребенка

Двоих детей спасли автокресла
Лия МУРАДЬЯН
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Три машины столкнулись на ФрунзеТри машины столкнулись на ФрунзеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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Минувшие выходные, с 22 по 24 марта, в Липецкой области оказались весьма травмоопасными для маленьких пешеходов и пассажиров. Первая авария, где пострадали дети, произошла днем 22 марта. На улице Фрунзе 64-летний водитель «Рено» не уступил дорогу и разбил две машины: «Фольксваген», за рулем которого была 32-летняя женщина, и «Ладу Гранту» с 44-летним водителей. В этой аварии травмы получили двое 7 и 3 лет, которые ехали в «Фольксвагене». Как сообщили в пресс-службе УГИБДД области, благодаря детским автокреслам обошлось без страшных последствий – детям оказали помощь и отправили домой.

Еще один ребенок пострадал в Липецке 23 марта. Вечером на улице Московской 28-летний водитель «Кии» проехал на красный на пешеходном переходе и сбил 12-летнего школьника. Мальчика с различными травмами увезли в больницу.

Последняя авария с участием ребенка произошла в Липецке 24 марта. Все случилось во дворе дома на Индустриальной улице, где 48-летний водитель «Лады-Приоры» наехал на 9-летнюю девочку. Ребенку оказали помощь и отпустили.

Всего за трое суток на дорогах Липецкой области в 8 авариях пострадали 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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