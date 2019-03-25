2019-03-25T11:37:39+03:00
Общество

Липчанам предлагают собрать 500 кг макулатуры

Акция в Липецке стартует в апреле
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке объявят сбор макулатурыВ Липецке объявят сбор макулатурыФото: Юлия КЛЮЕВА
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Скоро в регионе стартует акция «Бумаге – вторую жизнь!». Она пройдет с 14 апреля по 17 мая. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, участниками мероприятия могут стать предприятия, организации, образовательные учреждения и обычные горожане. Все, кто хочет развить в обществе культуру раздельного сбора мусора.

Собрать следует не менее 500 кг макулатуры. Речь идет о газетах, журналах, бумаге и картоне. Отходы нужно перевязать или уложить в коробки или мешки. Кстати, участники акции получат поощрительные призы и благодарственные письма.

Для участия в акции нужно до 30 апреля подать заявку, отправив ее на почту ekosreda@admlr.lipetsk.ru. Положение о проведении акции размещено на сайте управления экологии и природных ресурсов Липецкой области в разделе «Экологическое просвещение/Акции». Подробную информацию можно получить по телефону 28-19-64.

ИСТОЧНИК KP.RU

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