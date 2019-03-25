2019-03-25T12:06:45+03:00
Общество

Прокурор обратился в суд: в Липецке проверили пешеходные переходы

Нарушения выявили на улице Неделина и Мичурина
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке проверили состояние пешеходных переходовВ Липецке проверили состояние пешеходных переходовФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

Липчанин пожаловался на состояние пешеходных переводов в Октябрьском районе областного центра. Он заявил об их неудовлетворительном состоянии. Прокуратура Липецка совместно с региональным УГИБДД России провела выездную проверку по обращению.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что на пешеходных переходах возле домов №51а и №53 по улице Неделина полностью отсутствует горизонтальная дорожная разметка. А также не оборудованы искусственные неровности. «Зебры» в районе гимназии №64 и домов №32 и 28а по улице Мичурина не оборудованы пандусами.

После проверки прокурор обратился в суд. Он потребовал обязать Управление главного смотрителя Липецка устранить все нарушения. Прокуратура проконтролирует, как будет исполняться судебное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сгоревшую на трассе под Липецком машину угнали в Воронеже
Подробности ночной перестрелки в Липецке – девушка смогла убежать с раной на шее
В Липецке по просьбе жителей возобновили маршрут №6
Птицефабрика под Липецком задолжала 140 рабочим почти 2 млн. рублей
Игорь Артамонов сдержал слово, данное воловчанам
Липчанка отметила с подругой взятие кредита и украла 150 000 рублей
Ангар под Липецком загорелся из-за короткого замыкания
Игорь Артамонов распорядился выделить по полмиллиона рублей семьям погибших в Хлевенском районе
В Липецке ночью обстреляли машину – водитель убит, пассажирка в больнице
Липчанам предлагают собрать 500 кг макулатуры
За выходные на дорогах Липецка в ДТП пострадали 4 ребенка
Угнанную в Липецке машину нашли разбитой в Грязях
В Липецке ночью из-за пожара эвакуировали многоквартирный дом
Липецке полицейские задержали вора двух телевизоров
Информацию об "утечке" данных липецких больных проверяет прокуратура и администрация
В Липецке у "Армады" вспыхнул "ВАЗ"
Страшное ДТП в Липецке: грузовик снес забор, а легковушка всмятку