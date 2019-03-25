Прокурор обратился в суд: в Липецке проверили пешеходные переходы

СЕГОДНЯ 12:02 2019-03-25T12:06:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Липчанин пожаловался на состояние пешеходных переводов в Октябрьском районе областного центра. Он заявил об их неудовлетворительном состоянии. Прокуратура Липецка совместно с региональным УГИБДД России провела выездную проверку по обращению.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что на пешеходных переходах возле домов №51а и №53 по улице Неделина полностью отсутствует горизонтальная дорожная разметка. А также не оборудованы искусственные неровности. «Зебры» в районе гимназии №64 и домов №32 и 28а по улице Мичурина не оборудованы пандусами.

После проверки прокурор обратился в суд. Он потребовал обязать Управление главного смотрителя Липецка устранить все нарушения. Прокуратура проконтролирует, как будет исполняться судебное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU