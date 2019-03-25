Прокурор обратился в суд: в Липецке проверили пешеходные переходы
Липчанин пожаловался на состояние пешеходных переводов в Октябрьском районе областного центра. Он заявил об их неудовлетворительном состоянии. Прокуратура Липецка совместно с региональным УГИБДД России провела выездную проверку по обращению.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что на пешеходных переходах возле домов №51а и №53 по улице Неделина полностью отсутствует горизонтальная дорожная разметка. А также не оборудованы искусственные неровности. «Зебры» в районе гимназии №64 и домов №32 и 28а по улице Мичурина не оборудованы пандусами.
После проверки прокурор обратился в суд. Он потребовал обязать Управление главного смотрителя Липецка устранить все нарушения. Прокуратура проконтролирует, как будет исполняться судебное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU