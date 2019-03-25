В Липецке ночью обстреляли машину – водитель убит, пассажирка в больнице

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-25T12:41:07+03:00

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Жестокое нападение произошло минувшей ночью, с 24 на 25 марта, в районе Сокола в Липецке. Там обстреляли из травматического оружия водителя и пассажирку машины. Как выяснилось, в машине находились трое молодых людей – два парня и девушка. Между знакомыми разгорелась ссора, во время конфликта 19-летний приятель выстрелил водителю в голову и тяжело ранил пассажирку.

Затем он вытолкал обоих из машины и скрылся в неизвестном направлении. Водитель скончался, а его израненная спутница смогла вызвать «скорую» и полицию. Она сообщила приметы стрелка и номер машины, на которой он уехал. В городе сразу объявили план-перехват. Нападавшего задержали под утро по «горячим следам» силовики СОБРа в районе садового товарищества «Венера».

ИСТОЧНИК KP.RU