2019-03-25T13:01:16+03:00
Общество

Игорь Артамонов распорядился выделить по полмиллиона рублей семьям погибших в Хлевенском районе

Семьи погибших на пожаре рабочих получат крупные выплаты
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Семьи четверых рабочих, погибших во время пожара в селе Конь-Колодезь Хлевенского района, получат по 500 тыс. рублей из резервного фонда администрации Липецкой области, заявил врио главы региона Игорь Артамонов.

Еще по миллиону рублей семьям заплатит работодатель - предприятие ООО «Москва на Дону». Кроме того, по 50 тысяч рублей родственникам выделит администрация Хлевенского района.

Трагедия произошла в субботу, 23 марта. Утром загорелся ангар сельскохозяйственного предприятия. После тушения огня спасатели обнаружили внутри ангара тела четверых рабочих.

Игорь Артамонов выразил соболезнование семьям погибших. "Выражаю соболезнования родственникам. Со стороны администрации области и района будет оказана вся необходимая поддержка. Компетентные органы уже начали проверку причин этой трагедии. Склады не были оборудованы системами автоматической противопожарной защиты. Это недопустимая халатность со стороны владельца помещений. Мы будем настойчиво рекомендовать всем нашим предприятиям провести в срочном порядке аудит своих противопожарных систем. Если частная компания не готова ответить за безопасность своих сотрудников, то к ней должны применяться самые жестокие меры воздействия. Вплоть до уголовной ответственности", - отметил Игорь Артамонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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