Ангар под Липецком загорелся из-за короткого замыкания

СЕГОДНЯ 13:42 2019-03-25T13:43:42+03:00

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Специалисты назвали предварительные причины пожара, в котором погибли 4 человека. Напомним, ангар сельхозпредприятия ООО «Москва на Дону» загорелся в минувшую субботу, 23 марта. В это время в помещении находилось более 20 рабочих, которые занимались фасовкой овощей.Четверо из них не успели добежать до выхода несколько метров. Мужчины погибли в результате сильного задымления. Семьям погибших выплатят более 1,5 млн. рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, по предварительным данным, возгорание возникло из-за замыкания электропроводки при запуске теплогенератора. Теплоизоляция ангара оказалась легковоспламеняющейся. Огонь в считанные минуты распространился внутри. Кроме того, выяснилось, что в ангаре отсутствовала пожарная сигнализация и автоматическая система тушения огня.

Задонский межрайонный следственный отдел регионального СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В помещениях администрации предприятия следователи провели обыски. Они изъяли техническую и проектную документацию. Допросили генерального директора предприятия, управляющего, а также специалиста по охране труда и пожарной безопасности. Назначен ряд судебных экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU