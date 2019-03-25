2019-03-25T14:42:38+03:00
Общество

Игорь Артамонов сдержал слово, данное воловчанам

Медобслуживание в отдаленном районе Липецкой области станет лучше
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Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписал постановление о реорганизация ГУЗ «Тербунская межрайонная больница», по которой больница в Волово станет самостоятельным медучреждением до 31 мая 2019 года.

В настоящее время в Волово уже функционирует круглосуточное детское отделение. Оно оснащено всем необходимым медицинским оборудованием. К концу весны доступ к медицинским услугам в родном районе получат уже и взрослые воловчане. Планируется открыть три отделения больницы – хирургическое (15 коек), терапевтическое (20 коек) и сестринского ухода (15 коек).

Напомним, с 2016 года Воловская районная больница входила в состав ГУЗ «Тербунская межрайонная больница». Осенью прошлого года во время рабочей поездки в Воловский район Игорю Артамонову местные жители сообщили, что более двух лет в районе нет своей больницы и действует только дневной стационар для детей и взрослых. За медицинской помощью жители района вынуждены были обращаться либо в Тербуны, либо в медучреждения соседних регионов.

В ближайшее время воловчане смогут получать полноценное медицинское обслуживание, не выезжая за пределы района.

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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