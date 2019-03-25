2019-03-25T15:26:32+03:00
Общество

Птицефабрика под Липецком задолжала 140 рабочим почти 2 млн. рублей

Трудовая инспекция за неделю нашла 39 нарушений на предприятиях
Лия МУРАДЬЯН
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НА работодателей поступило 47 жалобНА работодателей поступило 47 жалобФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецкой области за минувшую неделю, с 18 по 22 марта, трудовая инспекция проверила 29 работодателей. По итогу проверок инспекторы нашли 39 нарушений трудового законодательства, работодателям выдали 18 предписаний.

Одним из нарушений стала невыплата зарплат работникам птицефабрики в Задонском районе. Как сообщает пресс-служба региональной госинспекции, задолженность выявили в ходе внеплановой проверки. Как выяснилось 140 работников не получили заработную плату за январь, в итоге образовалась задолженность почти в два миллиона рублей.

По результатам проведения внеплановой проверки Государственной инспекцией труда в Липецкой области в АО птицефабрика «Задонская» (Задонский район) была выявлена задолженность по заработной плате за январь 2019 г. перед 140 работниками предприятия в сумме 1 млн. 973 тыс. рублей. На виновных завели административные дела, обществу выдали предписание.

Также в результате проверок всего оштрафовали 47 организаций и должностных лиц. Общая сумма штрафов за неделю составила 1 047 000 рублей. Кроме этого за неделю сотрудники инспекции расследовали один несчастный случай на производстве и рассмотрели 46 обращений граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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