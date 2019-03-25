2019-03-25T15:52:28+03:00
Общество

В Липецке по просьбе жителей возобновили маршрут №6

Автобусы начали ходить с этого понедельника
Юлия КЛЮЕВА
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На дороги Липецка вновь вышли автобусы №6На дороги Липецка вновь вышли автобусы №6Фото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке внесли изменения в движение городских автобусов. Речь идет о маршруте №6 «Ж/д вокзал – поселок Силикатный». Как сообщили в городском департаменте транспорта, с этого понедельника, 25 марта, работа автобусного маршрута возобновлена. С соответствующим заявлением обратились жители поселка Силикатный. Они пожаловались на отсутствие необходимого маршрута на портале врио губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Теперь автобусы вновь вышли на дороги областного центра.

По информации пресс-службы городской администрации, также с этого понедельника внесены изменения в расписание маршрута «29 «10 микрорайон – Новое заводоуправление». Расписание движения автобусов №6 и №39 можно посмотреть на сайтах департамента транспорта и МБУ «ЛГТК».

ИСТОЧНИК KP.RU

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