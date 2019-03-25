2019-03-25T16:03:44+03:00
Происшествия

Подробности ночной перестрелки в Липецке – девушка смогла убежать с раной на шее

На стрелка завели дело по четырем статьям УК
Лия МУРАДЬЯН
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Стрелка задержалиСтрелка задержалиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Стали известны подробности вооруженного нападения, которое произошло в воскресенье, 24 марта, в садовом товариществе Трубник в Липецке. Напомним, что там 19-летний парень открыл огонь по двум знакомым, отнял их машину и пытался скрыться, но его задержали сотрудники Росгвардии.

Как пояснила «КП-Липецк» старший помощник руководителя управления СКР по Липецкой области Юлия Кузнецова, задержанный выстрелил в голову водителя и в девушку по два раза, мужчина скончался на месте преступления, а девушка получила огнестрельное ранение шеи.

Израненная девушка смогла убежать, поэтому у стрелка не получилось ее долбить. Уголовное дело возбудили по четырем статьям – убийство, покушение на двойное убийство, незаконное завладение транспортным средством и незаконный оборот оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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