Пожар под Липецком, унесший жизни 4 работников сельхозпредприятия, попал на видео

СЕГОДНЯ 17:08 2019-03-25T18:14:28+03:00

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Ужасный пожар в Липецкой области, унесший жизни 4 рабочих, попал в объектив камер видеонаблюдения. Напомним, трагедия произошла в выходные, 23 марта. В ангаре сельхозпредприятия ООО «Москва на Дону» находилось более 20 рабочих. Они занимались фасовкой овощей.

Фото с места пожараФото: Предоставлено "КП"

Когда произошло возгорание, находившиеся в ангаре люди побежали к выходу. Однако, не все смогли спастись. Четверо мужчин от 50 до 66 лет не успели добежать до двери всего несколько метров. Едкий дым охватил помещение. Работники погибли из-за сильного задымления.

Так, на видео запечатлен момент возгорания. Сначала все спокойно. В 8.19 ангар начал слегка дымить. Двери распахиваются. Еще несколько мгновений и уже клубы черного едкого дыма поднимаются над территорией. Из помещения выбегают люди. На другом ролике еще более страшное зрелище. За считанные секунды вспыхивает пламя и огонь молниеносно начинает «пожирать» постройку.

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По предварительным данным, возгорание возникло из-за замыкания электропроводки при запуске теплогенератора. Теплоизоляция ангара оказалась легковоспламеняющейся. Кроме того, там отсутствовала пожарная сигнализация и автоматическая система тушения огня.

Фото с места пожара

По информации регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В помещениях администрации предприятия провели обыски. Следователи допросили генерального директора организации, а также его управляющего и специалисты по охране труда и пожарной безопасности.

Кроме того, семьям погибших выплатят более 1,5 млн. рублей.

Под Липецком сгорел ангар сельскохозяйственного предприятия.Подробности по ссылке https://www.lipetsk.kp.ru/online/news/3426531/

ИСТОЧНИК KP.RU