В Липецке уничтожили почти 15 кг сыра из Италии и Германии

СЕГОДНЯ 17:37 2019-03-25T17:37:32+03:00

Запрещенные к ввозу продукты нашли у предпринимателя на Советской

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Сотрудники Россельхознадзора и транспортной прокуратуры нагрянули в один из продуктовых магазинов в центре Липецка, по адресу улица Советская, 66. В ходе рейда проверяющие нашли нелегальные импортные сыры, которые запрещено ввозить на территорию России.

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, на прилавке торговой лавки был широкий ассортимент сыров из Германии, Италии и Австрии. Причем, в отношении всех этих стран действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Всего у предпринимателя нашли почти 14.5 килограмм контрафактных сыров. Всю запрещенную продукцию у бизнесмена забрали. В последствии импортные сыры раздавили на одном мусорных полигонов в Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU