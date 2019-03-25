Документы с персональными данными липецких больных убрали с портала госзакупок

СЕГОДНЯ 19:02 2019-03-25T19:06:20+03:00

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На прошлой неделе появилась информация об «утечке» персональных данных липецких пациентов. В открытом доступе оказались ФИО, адреса и диагнозы больных. Информация появилась на портале госзакупок, при публикации аукционов на «Оказание медицинских услуг в неотложной форме».

В этот понедельник, 25 марта, стало известно, что документы, раскрывающие персональные данные пациентов, удалены. На портале госзакупок их больше нет.

Напомним, что на сообщение об «утечке» данных отреагировала областная прокуратура. По данному факту организована проверка. О ее результатах сообщат. Администрация Липецкой области тоже проводит служебную проверку. Об этом сообщил перед выходными вице-губернатор Александр Ильин, курирующий вопросы здравоохранения. Он сообщил, что будут приняты меры, вплоть до увольнений.

ИСТОЧНИК KP.RU