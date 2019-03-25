Во вторник 25 улиц Липецка останутся без света, 3 - без холодной воды

СЕГОДНЯ 19:21 2019-03-25T19:22:46+03:00

В Липецке отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

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Во вторник, 26 марта, в Липецке произойдут очередные отключения. Так, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители улиц Советская, 68; площади Победы, 8; Крайняя, 9 , 7; Волгоградская, 17 , 19, 21, 27, 29, 3; Донская, 27 , 29; Лазо, 1, 3, 5, 7; Станиславского, 2 , 4, 8, 1; 3 Сентября, 22 , 24, 5, 20, 18; Волгоградская, 18 , 33, 36, 38, 32, 22, 20, 42, 34, 40, 26, 28, 23; Донская, 31 , 18, 23, 16, 14, 25; 2-я Воронежская, 1 – 14, 16 -26, 30, 38, 36, 46, 28, 34, 42, 32, 40; Песчаная, 1-37, 47, 41, 50, 44, 42, 43, 40, 38, 46, 52, 48, 39, 45; Никитина, 14; Гвардейская, 15 , 16, 18, 21, 29, 22, 14, 24, 30, 21а, 13, 9, 28, 26, 19, 27, 23, 20, 17, 25, 11; Седова, 12 , 17, 2, 25, 10, 23, 6, 18, 22, 3, 20, 24, 15, 7, 19, 28, 16, 8, 9, 5, 27, 26, 11, 21, 4, 14, 13, 1; 1-я Воронежская, 55 , 35, 45, 46, 31, 58, 47, 50, 28, 37, 41, 29, 39, 53, 34, 42, 30, 27, 25, 44, 63, 59, 57, 40, 33, 60, 52, 54, 26, 48, 32, 56, 61; Степная, 21 , 14, 31, 27, 12, 22, 16, 26, 24, 43, 33, 25, 18, 41, 35, 23, 39, 20, 8, 10, 29, 19; Красина, 3 , 14, 6, 4, 12, 1, 11, 9, 13, 8, 10, 2, 7, 5; Чехова, 44 , 34, 46, 26, 36, 28, 38, 42, 32, 30; Октябрьская, 67; площадь Торговая, 2; Горького, 4,6, 2А, 2; Барашева, 3.

С 4 часов дня до 5 часов вечера свет отключат по следующим адресам: улица Космонавтов, 54 , 56А, 56/2 , 56/1, 56/3, 58, 58/3, 58/2; Титова, 8 , 6/5.

Также липчан ожидают отключения холодной воды. С 9 утра до 5 часов вечера краны пересохнут у жителей улиц Фрунзе, 25; 40 лет Советской Армии, 8-32, 34, 36, 38, 40, 42; Валентина Скороходова, 14 , 16, 18, 1А, 1Б, 20, 20А, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.

Подвоз воды – по заявкам жителей. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», задать дополнительные вопросы липчане могут по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU