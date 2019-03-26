Под Липецком больше недели разыскивают 58-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 07:44 2019-03-26T07:44:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе в Липецкой области пропала женщина. 58-летняя Маркина Валентина Николаевна пропала 18 марта в селе Тележенка. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до настоящего момента местонахождение Валентины Маркиной не установлено. Может быть дезориентирована.

Приметы: на вид 51-58 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы.

Была одета: черная мужская куртка с капюшоном, черные брюки, высокие черные сапоги, черный платок.

Всех, кто видел Валентину Маркину или знает, где она может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU