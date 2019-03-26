2019-03-26T09:12:13+03:00
Происшествия

Под Липецком мужчина провалился под лед

Спасатели вытянули беднягу и доставили на берег
Юлия КЛЮЕВА
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В Грязях мужчина провалился под ледВ Грязях мужчина провалился под ледФото: УГПСС Липецкой области
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В минувший понедельник, 25 марта, в Липецкой области едва не случилась трагедия. В районе Грязей на реке Матыра мужчина провалился под лед. Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного поисково-спасательной службы в 14.10. Спасатели незамедлительно выехали к нему.

Бедняга большей частью тела находился в воде, держась за лед руками. Как сообщили в пресс-службе УГПСС Липецкой области, чтобы спасти провалившегося под лед мужчину, работникам службы понадобилась спасательная веревка. С помощью нее они вытянули местного жителя и доставили на берег.

Спасатели постоянно предупреждают липчан и жителей области об опасности выхода на лед. Напомним, что при температуре воды от +5 до +15 градусов безопасное пребывание человека в ней от 3,5 до 4,5 часов. При температуре +2, +3 градуса пребывание может стать смертельным уже через 10-15 минут. Если температура воды -2 градуса - смерть может наступить через 5-8 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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