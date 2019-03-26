2019-03-26T09:26:09+03:00
Общество

За неделю в Липецке только 4 человека заболели гриппом

Почти 5 тыс. случаев в регионе - ОРВИ
Юлия КЛЮЕВА
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Уровень заболеваемости в регионе ниже эпидемического порогаУровень заболеваемости в регионе ниже эпидемического порогаФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшую неделю, с 18 по 24 марта, в Липецкой области гриппом и ОРВИ заболели 4 950 человек. Из них 7 случаев гриппа. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, показатель ниже уровня эпидемического порога на 31%. Из всех заболевших 73,4% - это дети до 14 лет. 4,4% от общего числа больных госпитализировали., что не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода.

3 307 человек заразились вирусами в Липецке. В том числе, в областном центре зафиксировано 4 случая гриппа. Показатель заболеваемости на неэпидемическом уровне. На 27% ниже порогового уровня.

Липчане и жители области заражаются вирусами гриппа A(H3N2) у непривитых лиц, а так же негрипппозными респираторными вирусами – возрослая активность риновирусов, адено- и РС-вирусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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