За неделю в Липецке только 4 человека заболели гриппом
За прошедшую неделю, с 18 по 24 марта, в Липецкой области гриппом и ОРВИ заболели 4 950 человек. Из них 7 случаев гриппа. Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора, показатель ниже уровня эпидемического порога на 31%. Из всех заболевших 73,4% - это дети до 14 лет. 4,4% от общего числа больных госпитализировали., что не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода.
3 307 человек заразились вирусами в Липецке. В том числе, в областном центре зафиксировано 4 случая гриппа. Показатель заболеваемости на неэпидемическом уровне. На 27% ниже порогового уровня.
Липчане и жители области заражаются вирусами гриппа A(H3N2) у непривитых лиц, а так же негрипппозными респираторными вирусами – возрослая активность риновирусов, адено- и РС-вирусов.
ИСТОЧНИК KP.RU