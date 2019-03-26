В Липецке у молодой девушки украли 100000 рублей

СЕГОДНЯ 09:38 2019-03-26T09:41:02+03:00

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В прошедший понедельник, 25 марта, в отделение полиции Липецка обратилась 21-летняя липчанка. В своем заявлении она указала, что в этот день в период с 8.00 до 9.30 кто-то отжал входную дверь ее квартиры дома по улице 9 микрорайон и украл деньги. Девушка лишилась 100 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, предполагаемый преступник задержан. Им оказался неработающий 20-летний парень.

В тот же день к правоохранителям обратился 68-летний пенсионер. Он рассказал, что в период с 8.00 19 марта до 14.00 25 марта неизвестные обокрал его дом в селе Красное Лебедянского района. Вор вынес электрический удлинитель, две латуневых дужки от кровати, элетрический двужильный кабель, электромотор от стиральной машины и компрессор от холодильника. Сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника - неработающего 27-летнего местного жителя. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU