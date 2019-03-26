2019-03-26T09:41:02+03:00
Происшествия

В Липецке у молодой девушки украли 100000 рублей

А в Лебедянском районе вор покусился на электрический удлинитель и компрессор от холодильника
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Липчанка лишилась 100 тыс. рублейЛипчанка лишилась 100 тыс. рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В прошедший понедельник, 25 марта, в отделение полиции Липецка обратилась 21-летняя липчанка. В своем заявлении она указала, что в этот день в период с 8.00 до 9.30 кто-то отжал входную дверь ее квартиры дома по улице 9 микрорайон и украл деньги. Девушка лишилась 100 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, предполагаемый преступник задержан. Им оказался неработающий 20-летний парень.

В тот же день к правоохранителям обратился 68-летний пенсионер. Он рассказал, что в период с 8.00 19 марта до 14.00 25 марта неизвестные обокрал его дом в селе Красное Лебедянского района. Вор вынес электрический удлинитель, две латуневых дужки от кровати, элетрический двужильный кабель, электромотор от стиральной машины и компрессор от холодильника. Сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника - неработающего 27-летнего местного жителя. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На стоянке в Липецке порезали колеса и поцарапали кузов "Тойоты"
За неделю в Липецке только 4 человека заболели гриппом
Под Липецком мужчина провалился под лед
Под Липецком больше недели разыскивают 58-летнюю женщину
Во вторник 25 улиц Липецка останутся без света, 3 - без холодной воды
Документы с персональными данными липецких больных убрали с портала госзакупок
В Липецке уничтожили почти 15 кг сыра из Италии и Германии
Пожар под Липецком, унесший жизни 4 работников сельхозпредприятия, попал на видео
Сгоревшую на трассе под Липецком машину угнали в Воронеже
Подробности ночной перестрелки в Липецке – девушка смогла убежать с раной на шее
В Липецке по просьбе жителей возобновили маршрут №6
Птицефабрика под Липецком задолжала 140 рабочим почти 2 млн. рублей
Игорь Артамонов сдержал слово, данное воловчанам
Липчанка отметила с подругой взятие кредита и украла 150 000 рублей
Ангар под Липецком загорелся из-за короткого замыкания
Игорь Артамонов распорядился выделить по полмиллиона рублей семьям погибших в Хлевенском районе
В Липецке ночью обстреляли машину – водитель убит, пассажирка в больнице
Прокурор обратился в суд: в Липецке проверили пешеходные переходы
Липчанам предлагают собрать 500 кг макулатуры
За выходные на дорогах Липецка в ДТП пострадали 4 ребенка
Угнанную в Липецке машину нашли разбитой в Грязях
В Липецке ночью из-за пожара эвакуировали многоквартирный дом
Липецке полицейские задержали вора двух телевизоров
Информацию об "утечке" данных липецких больных проверяет прокуратура и администрация
В Липецке у "Армады" вспыхнул "ВАЗ"
Страшное ДТП в Липецке: грузовик снес забор, а легковушка всмятку