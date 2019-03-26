2019-03-26T10:08:29+03:00
Происшествия

На стоянке в Липецке порезали колеса и поцарапали кузов "Тойоты"

Прокуратура добилась возбуждения уголовного дела
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Жителю Воронежа испортили автомобильЖителю Воронежа испортили автомобильФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В территориальный отдел полиции поступило заявление от жителя Семилуки Воронежской области. По его словам, 27 января он оставил свой автомобиль "Тойота РАФ-4" на стоянке в Липецке. Вернувшись за машиной 1 февраля, он обнаружил, что автомобиль поврежден. Оба передних колеса были порезаны, а на кузове - множественные царапины.

Органы дознания, проводившие проверку, неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела. Причина - отсутствие события преступления. Однако, с таким решением не согласился прокурор района.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, собственник атвомобиля предоставил документы, подтверждающие стоимость поврежденного имущества. Ущерб для него является значительным.

Так, имелись достаточные данные, указывающие, что неизвестный умышленно повредил чужое имущество, что является преступлением. В связи с этим решение органа дознания признано незаконным. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества".

Ход расследования контролирует прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке у молодой девушки украли 100000 рублей
За неделю в Липецке только 4 человека заболели гриппом
Под Липецком мужчина провалился под лед
Под Липецком больше недели разыскивают 58-летнюю женщину
Во вторник 25 улиц Липецка останутся без света, 3 - без холодной воды
Документы с персональными данными липецких больных убрали с портала госзакупок
В Липецке уничтожили почти 15 кг сыра из Италии и Германии
Пожар под Липецком, унесший жизни 4 работников сельхозпредприятия, попал на видео
Сгоревшую на трассе под Липецком машину угнали в Воронеже
Подробности ночной перестрелки в Липецке – девушка смогла убежать с раной на шее
В Липецке по просьбе жителей возобновили маршрут №6
Птицефабрика под Липецком задолжала 140 рабочим почти 2 млн. рублей
Игорь Артамонов сдержал слово, данное воловчанам
Липчанка отметила с подругой взятие кредита и украла 150 000 рублей
Ангар под Липецком загорелся из-за короткого замыкания
Игорь Артамонов распорядился выделить по полмиллиона рублей семьям погибших в Хлевенском районе
В Липецке ночью обстреляли машину – водитель убит, пассажирка в больнице
Прокурор обратился в суд: в Липецке проверили пешеходные переходы
Липчанам предлагают собрать 500 кг макулатуры
За выходные на дорогах Липецка в ДТП пострадали 4 ребенка
Угнанную в Липецке машину нашли разбитой в Грязях
В Липецке ночью из-за пожара эвакуировали многоквартирный дом
Липецке полицейские задержали вора двух телевизоров
Информацию об "утечке" данных липецких больных проверяет прокуратура и администрация
В Липецке у "Армады" вспыхнул "ВАЗ"
Страшное ДТП в Липецке: грузовик снес забор, а легковушка всмятку