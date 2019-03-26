На стоянке в Липецке порезали колеса и поцарапали кузов "Тойоты"

СЕГОДНЯ 10:01 2019-03-26T10:08:29+03:00

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В территориальный отдел полиции поступило заявление от жителя Семилуки Воронежской области. По его словам, 27 января он оставил свой автомобиль "Тойота РАФ-4" на стоянке в Липецке. Вернувшись за машиной 1 февраля, он обнаружил, что автомобиль поврежден. Оба передних колеса были порезаны, а на кузове - множественные царапины.

Органы дознания, проводившие проверку, неоднократно отказывали в возбуждении уголовного дела. Причина - отсутствие события преступления. Однако, с таким решением не согласился прокурор района.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, собственник атвомобиля предоставил документы, подтверждающие стоимость поврежденного имущества. Ущерб для него является значительным.

Так, имелись достаточные данные, указывающие, что неизвестный умышленно повредил чужое имущество, что является преступлением. В связи с этим решение органа дознания признано незаконным. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества".

Ход расследования контролирует прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU