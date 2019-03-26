2019-03-26T12:31:33+03:00
Происшествия

Липчанин попал под статью за незаконный вылов рыбы

В сети рыбака попали язь, карась, щука, 6 красноперок и 20 штук плотвы из реки в Липецке
Юлия КЛЮЕВА
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Рыбак попал под статью за незаконный вылов рыбыРыбак попал под статью за незаконный вылов рыбыФото: Юлия КЛЮЕВА
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35-летний липчанин попался на незаконном вылове речной рыбы. 28 февраля мужчина решил половить рыбу на особо охраняемой территории на окраине Липецка. Он решил не мелочиться и забросил сразу несколько рыболовных сетей. Итого, рыбак выловил язя, карася, щуку, 6 красноперок и 20 штук плотвы. По информации пресс-службы УМВД России по Липецкой области, общий ущерб составил 9100 рублей. Задержали нарушителя сотрудники ГИБДД Липецка.

Липчанина обвиняют в совершении преступления по ч.1 ст.256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) биологических ресурсов». Материалы уголовного дела с обвинительным актом направлены в суд. Максимальное наказание по данной статье составляет до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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