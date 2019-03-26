Жуткое ДТП в центре Липецка: из разрезанного "ВАЗа" извлекли двух взрослых и 5-месячного малыша
В этот вторник, 26 марта, в центре Липецка произошла страшная авария. Как сообщили очевидцы, на площади Петра Великого столкнулись грузовик и легковушка. Что произошло на дороге, пока неизвестно. Судя по видео в соцсетях, грузовик «притер» автомобиль «ВАЗ». Машина оказалась зажата между большегрузом и столбом. На авто страшно смотреть. Незначительно уцелел перед «ВАЗа». Салон всмятку. Просто груда металла.
Самое ужасное, что внутри салона машины оказались зажаты люди. Спасателям пришлось извлекать их. По словам свидетелей этой жуткой картины, из автомобиля вытащили женщину, мужчину, а также 5 месячного ребенка. В этот момент все они были живы. Их тут же увезли на скорой помощи в больницу. Дальнейшая информация уточняется.
Страшное ДТП в центре Липецка.Из легковушки извлекли мужчину, женщину и 5 месячный ребенок
ИСТОЧНИК KP.RU