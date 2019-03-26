Жуткое ДТП в центре Липецка: из разрезанного "ВАЗа" извлекли двух взрослых и 5-месячного малыша

СЕГОДНЯ 13:36 2019-03-26T14:07:41+03:00

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В этот вторник, 26 марта, в центре Липецка произошла страшная авария. Как сообщили очевидцы, на площади Петра Великого столкнулись грузовик и легковушка. Что произошло на дороге, пока неизвестно. Судя по видео в соцсетях, грузовик «притер» автомобиль «ВАЗ». Машина оказалась зажата между большегрузом и столбом. На авто страшно смотреть. Незначительно уцелел перед «ВАЗа». Салон всмятку. Просто груда металла.

Жуткое ДТП в центре ЛипецкаФото: Лия МУРАДЬЯН

Жуткое ДТП в центре ЛипецкаФото: Лия МУРАДЬЯН

Самое ужасное, что внутри салона машины оказались зажаты люди. Спасателям пришлось извлекать их. По словам свидетелей этой жуткой картины, из автомобиля вытащили женщину, мужчину, а также 5 месячного ребенка. В этот момент все они были живы. Их тут же увезли на скорой помощи в больницу. Дальнейшая информация уточняется.

Страшное ДТП в центре Липецка.Из легковушки извлекли мужчину, женщину и 5 месячный ребенок

Жуткое ДТП в центре ЛипецкаФото: Лия МУРАДЬЯН

ИСТОЧНИК KP.RU