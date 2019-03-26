2019-03-26T15:49:19+03:00
Общество

Криминальных депутатов горсовета Липецка лишили мандатов

Парламентарии приняли отставку Олега Бойцова и Сергея Тонких
Юлия КЛЮЕВА
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Сессия в Липецком горсоветеСессия в Липецком горсоветеФото: Лия МУРАДЬЯН
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В этот вторник, 26 марта, в Липецком горсовете состоялась 45 сессия. На ней парламентарии приняли отставку Олега Бойцова и Сергея Тонких. Как сообщили в пресс-службе горсовета, оба написали заявления о досрочном сложении депутатских полномочий по собственному желанию. Олег Бойцов избирался депутатом 5 созыва по избирательному округу №20, а Сергей Тонких – по округу №3.

Напомним, что на прошлой неделе руководителю строительной организации Олегу Бойцову вынесли приговор. Ему предстоит выплатить 1 млн. рублей штрафа. Суд признал виновным Бойцова в сокрытии денег, за счет которых должны были взыскать недоимку по налогам и страховым взносам. Так, за полгода он утаил почти 10 млн. рублей.

Бывший гендиректор фирмы «Экстроймаш» обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. По версии следствия, Тонких похитил деньги дольщиков, которые поступали на счета организации с 2014 по 2017 год. Кроме того, компания оставила без жилья сотни людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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