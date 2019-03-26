2019-03-26T16:09:25+03:00
Происшествия

Владельцев Липецкого станкостроительного предприятия арестовали на 2 месяца

Их взяли под стражу до 22 мая
Юлия КЛЮЕВА
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Арестовали совладельцев Липецкого станкостроительного предприятияАрестовали совладельцев Липецкого станкостроительного предприятияФото: скрин с видео
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На прошлом неделе в Липецкое станкостроительное предприятие нагрянули сотрудники ФСБ. Они провели обыски по фактам хищений средств гособоронзаказа. Деньги были выделены в рамках реализации государственного оборонного заказа, а также федеральных целевых программ по поддержке оборонно-промышленного комплекса и промышленности. Аналогичные следственные действия прошли в Москве и Санкт-Петербурге.

Из административного здания Липецкого станкостроительного предприятия изъяли документы, электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.195 УК РФ "Мошенничество".

В минувшую субботу, 23 марта, в Тверском районном суде Москвы состоялось заседание. Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе суда, совладельцев предприятия Владимира и Кирилла Петровых заключили под стражу до 22 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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