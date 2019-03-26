2019-03-26T16:50:01+03:00
Общество

Депутаты отправят в отставку мэра Липецка в пятницу

Парламентарии рассмотрят заявление Сергея Иванова о сложении полномочий
Юлия КЛЮЕВА
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Депутаты отправят в отставку мэра Липецка в пятницуДепутаты отправят в отставку мэра Липецка в пятницуФото: Лия МУРАДЬЯН
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В этот вторник, 26 марта, на сессии Липецкого горсовета парламентарии должны были рассмотреть заявление мэра города Сергея Иванова о сложении полномочий. Напомним, 14 марта глава администрации Липецка досрочно подал в отставку с 30 марта.

Однако, решить вопрос с отставкой мэра депутаты не смогли. Дело в том, что Иванов с 18 по 29 марта в отпуске. А без его присутствия парламентарии не могут рассмотреть заявление.

Такое развитие событий в горсовете спрогнозировали заранее. Депутаты решили собраться на внеочередную сессию в пятницу, 29 марта. Тогда вопрос с отставкой мэра Липецка Сергея Иванова будет решен.

Кстати, не принять отставку депутаты не могут, так как заявление написано по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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