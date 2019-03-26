В среду 11 улиц Липецка останутся без света, более 26 - без воды

СЕГОДНЯ 17:18 2019-03-26T17:20:47+03:00

В Липецке массовое отключение воды и света Фото: Юлия КЛЮЕВА

Краны пересохнут в квартирах 20, 21, 22, 23. 24 микрорайонов и МЖК

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В среду, 27 марта, в некоторых домах Липецка отключат электроэнергию и воду. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», с 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители улицы Жактовская.

С 9 утра до 5 часов вечера свет отключат по следующим адресам: улица Циолковсого, 7/1; 7/2; 5/1; 5/2; Космонавтов, 62; 58/3; Доватора, 10б; 12б; 16а; 16; 18; 59; Коммунальная, 3; 4; Первомайская, 57; Фрунзе, 6; 6а; 8; 12; Октябрьская, 58; Боевой проезд; Опытная; Терешковой, 33; 33а; 35.

С 14.00 до 15.00 без электричества останутся жители поселка Северный Рудник.

Также в областном центре отключат холодную воду. С 00.00 до 6.00 краны пересохнут в квартирах 20, 21, 22, 23, 24 микрорайонов и МЖК.

С 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Космонавтов, 37/3; 37/4; 37/5; 37/7; 39/5; 39/4; 39/3; Звездная, 1; 2/1; 3/1; 3/2; 4; переулок Яблочкина; Балакирева; улица Перова; Спиртзаводская, 1; 3; 5; 7; 9а; 11; 4; 10; 12; 1а; площадь Мира, 1; 1а; 1б; 1г; 1в; Инженерная, 3; 5; 5а; Осенний проезд.1; 3; 5; 7; 2; 4; 6; 2а; 8; 6а; 10; 12; 14; Фурманова, 21; 23; 23а; 25; 32; 34а; 36а; 36; 37; 42а; 41; 43; 23/3; 45; 47; 44; 27; 59б/2; 59б; 59б/3; владение 51; 53; 53а; 59в; 121; 120; строение 23а; владение 63/1; 30; жители частного сектора по улицам Фурманова; Земная; Кленовая; Дорожная; Зареченская; Союзная; Мирная; Урожайная; Биологическая; Перова; а также жители улиц Доватора, 10б; 4; 6; 8; 16а; 16; 59; 61; Крылова, 63; 63а; Папина, 17б; 17; 6; 8; 9; 1в; Юных Натуралистов, 1; 11; 15; 3; 5; 7; 9; Союзная, 6; проспект Победы, 22.

Подвоз воды – по заявкам жителей. За дополнительной информацией обращаться в диспетчерскую по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU