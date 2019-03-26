2019-03-26T17:46:23+03:00
Происшествия

На водителя грузовика, который раздавил машину в центре Липецка, завели уголовное дело

В аварии погиб грудной ребенок
Юлия КЛЮЕВА
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ДТП на площади Петра в ЛипецкеДТП на площади Петра в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН
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После жуткой аварии с фурой в центре Липецка на водителя грузовика завели уголовное дело. Ему вменяют нарушение ПДД, повлекшее смерть – часть 3 статьи 264 УК РФ. Напомним, ДТП произошло этим днем, 26 марта, на площади Петра Великого. В 12.20 большегруз ДАФ с 34-летним мужчиной за рулем столкнулся с «ВАЗ-2115» под управлением 35-летнего водителя.

ДТП на площади Петра в Липецке Фото: Лия МУРАДЬЯН

ДТП на площади Петра в ЛипецкеФото: Лия МУРАДЬЯН

Фото: Лия МУРАДЬЯН

В результате столкновения легковушка оказалась зажатой между столбом и грузовиком. Машина всмятку. Последствия аварии попали на видео. В салоне «пятнадцатой», помимо водителя, находились 28-летняя пассажирка и 4-месячная девочка. Они оказались заблокированы внутри. Спасателям пришлось разрезать металл, чтобы достать их из машины.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, женщину госпитализировали с травмой. Также за медицинской помощью обратился водитель «ВАЗа», но от госпитализации отказался. А малышка получила смертельную травму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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