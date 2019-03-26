2019-03-26T18:08:35+03:00
Происшествия

Липчанка платила шантажисту, чтобы ее фото не оказались в соцсетях

Но в итоге пришлось обращаться в полицию, вымогателю дали условный срок
Лия МУРАДЬЯН
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Женщина отдала вымогателю 40 000 рублейЖенщина отдала вымогателю 40 000 рублейФото: Лия МУРАДЬЯН
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В городе Данков Липецкой области вынесли приговор местному жителю, мужчину признали виновным в вымогательстве – по части 1 статьи 163 УК РФ. Как следует из материалов дела, жертвой вымогателя стала его знакомая женщина.

Мужчина потребовал у знакомой деньги, в противном случае пригрозил, что выложит в соцсети ее компрометирующие фотографии, а также покажет неприглядные фото ее супругу. Опасаясь за свою репутацию и брак, жертва пошла на условия шантажиста и отдала ему 40 000 рублей, чтобы никто не увидел злосчастные фото.

Но этим дело не кончилось и даме пришлось обратиться в правоохранительные органы. Шантажиста оперативно вывели на чистую воду. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд назначил ему 4 года условно, с испытательным сроком в 3 года. Если надзорные органы уличат вымогателя в чем-то противозаконном, то условный срок станет тюремным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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