2019-03-26T19:00:40+03:00
Политика

В губернаторских выборах в Липецке смогут участвовать самовыдвиженцы

Траты с избирательных фондов увеличатся вдвое – до 100 млн. рублей
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке примут поправки в закон о выборахВ Липецке примут поправки в закон о выборахФото: Лия МУРАДЬЯН
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В этот вторник, 26 марта, комиссия облсовета одобрила поправки в выборное законодательство Липецкой области. Согласно документу, который разработал председатель областного Совета Павел Путилин, на должность губернатора могут претендовать самовыдвиженцы.

Кандидату без партии нужно собрать 1% подписей избирателей – для нашего региона это около 9000 человек. Также снизится муниципальный фильтр – это количество подписей муниципальных депутатов, которые нужно собрать кандидату для регистрации. «Фильтр» снижается с 7% до 6 %. Кроме того вдвое увеличатся максимально допустимые траты на выборы с избирательного фонда кандидата – с 50 до 100 млн. рублей.

Помимо губернаторских поправки вносятся в выборы депутатов облсовета, представительных органов, а также в областной и местный референдум. Так отменяется досрочное голосование и по открепительным удостоверениям, на выборах областных депутатов будет голосование по месту нахождения. Еще в выборах смогут участвовать наблюдатели от Общественной палаты.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, члены комиссии единогласно поддержали законопроект и на следующей неделе его рассмотрит комитет по государственному устройству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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