Под Липецком женщина забыла карту в слоте банкомата, и с нее сняли 50000 рублей

СЕГОДНЯ 08:56 2019-03-27T09:04:02+03:00

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В минувший вторник, 26 марта, в отдел полиции Липецка обратился 28-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что в этот день кто-то взломал замок багажника его автомобиля "ВАЗ-21099", который был припаркован по улице Звездной. Из багажника злодей украл усилитель и динамик.

Как сообщили в региональном УМВД России, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 23-летний липчанин.

Днем ранее, 25 марта, произошло очередное преступление с банковской картой. В Грязях женщина забыла свою карту в слоте банкомата по улице Коммунальной. Неизвестные сняли с нее 50 100 рублей. Женщина написала заявление в полицию. Правоохранители задержали подозреваемую в преступлении - 55-летнюю местную жительницу.

ИСТОЧНИК KP.RU