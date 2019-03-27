Под Липецком "Матиз" вылетел с дороги: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 09:28 2019-03-27T09:30:39+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зафиксировано 1 103 нарушения правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 7 водителей привлекли к административной ответственности за нетрезвое состояние. Наказали 66 автомобилистов, не пристегнутых во время движения. Кроме того, 725 раз водители превысили допустимую скорость. В 22 ДТП не было пострадавших людей.

Так, в минувший вторник, 26 марта, в Ельце на Московском шоссе "ВАЗ-2107" сбил 58-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с травмами госпитализировали.

В Задонском районе на трассе М4 "Дон" водитель "Дэу-Матиза" не справился с управлением. Машина врезалась в барьерное ограждение. Мужчину с травмами доставили в больницу.

Напомним, что в минувший вторник чудовищная авария произошла в центре Липецка. На площади Петра Великого большегруз ДАФ столкнулся с "ВАЗ-2115". Легковушка оказалась зажата между грузовиком и столбом. Находившиеся в салоне люди оказались заблокированы. Спасателям пришлось разрезать автомобиль и вытаскивать оттуда пострадавших. Так, за медицинской помощью обратился водитель "пятнадцатой". 28-летнюю пассажирку с травмой госпитализировали. А 4-месячная девочка скончалась. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU