В Липецке для дачников утвердили бесплатный проезд

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-27T09:58:59+03:00

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Проезд для липецких дачников станет бесплатным. Соответствующее решение приняли накануне, 26 марта, на сессии Липецкого горсовета. Так, с 1 апреля по 31 октября этого года липчане смогут беплатно добираться до своих участков. Количество поездок не ограничено. Для дачников органзуют работу 13 городских маршрутов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в 2018 году садоводческие автобусы перезевли чуть больше 1 млн. пассажиров. Из них 80% - льготники, которые ездили бесплатно. К тому же, с каждым годом все меньше липчан ездят на свои участки. В прошлом году по сравнению с 2017 показатель снизился почти на 200 тыс.

Для организации бесплатного проезда необходимо 13,3 млн. рублей. Субсидия на возмещение части затрат была рассмотрена депутатами еще при утверждении бюджета на 2019 год. Администрация Липецка намерена направить из казны 8 млн. рублей, перераспределив эти деньги с предусмотренной субсидии.

ИСТОЧНИК KP.RU