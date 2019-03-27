Игорь Артамонов на благоустройство Ельца выделил 770 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:09 2019-03-27T10:09:34+03:00

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Красивейший город с большим количеством исторических и архитектурных памятников давно требовал бережного и внимательного к себе отношения. По распоряжению врио главы администрации региона Игоря Артамонова на развитие, реконструкцию и благоустройство города в этом году выделили 770 миллионов рублей. «Мы должны навести порядок в каждом уголке области, муниципальной власти нужно вести диалог с людьми, держать на контроле и отрабатывать каждую жалобу, информировать население о реализации национальных проектов», - считает Игорь Артамонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU