Игорь Артамонов на благоустройство Ельца выделил 770 миллионов рублей
В этом году Елец ждет масштабное преображение
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Красивейший город с большим количеством исторических и архитектурных памятников давно требовал бережного и внимательного к себе отношения. По распоряжению врио главы администрации региона Игоря Артамонова на развитие, реконструкцию и благоустройство города в этом году выделили 770 миллионов рублей. «Мы должны навести порядок в каждом уголке области, муниципальной власти нужно вести диалог с людьми, держать на контроле и отрабатывать каждую жалобу, информировать население о реализации национальных проектов», - считает Игорь Артамонов.
ИСТОЧНИК KP.RU