2019-03-27T11:05:07+03:00
Происшествия

Липчанину, ранившему двух гостей на свадьбе, вынесли приговор

Торжество, проходившее в одном из домиков садоводческого товарищества Липецка, закончилось поножовщиной
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанину объявили наказание - 4 месяца колонии строгого режимаЛипчанину объявили наказание - 4 месяца колонии строгого режимаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Судья судебного участка №12 Правобережного района Липецка вынес приговор мужчине, обвиняемом в совершении преступлений по п."в" ч.2 ст.115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и ч.1 ст.118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Согласно материалам дела, 26 августа прошлого года липчанина пригласили на свадьбу в дачный домик СНТ "Ветеран Труда". Во время застолья между ним и двумя гостями вспыхнула ссора. Мужчины подрались. В какой-то момент подсудимый взял находящийся при нем нож. Когда один из гостей пытался его ударить, он ранил противника в плечо. Второй мужчина пытался отобрать у него орудие. В ходе потасовки оба рухнули на землю. Гость упал грудью прямо на лезвие ножа. После чего липчанин поспешил покинуть свадьбу и пошел на остановку общественного транспорта, где его и задержали сотрудники полиции.

Подсудимый полностью признал вину. Кстати, он уже был ранее судим. Липчанина признали виновным в совершении преступлений. Наказание - 4 месяца в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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