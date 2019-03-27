2019-03-27T12:54:14+03:00
Происшествия

Под Липецком пенсионер обстрелял детей из воздушного ружья

Одна пуля попала в лицо 6-летнему мальчику
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

ЧП случилось вечером в минувший вторник, 26 марта, в городе Данков Липецкой области. Там в одном из дворов 70-летний пенсионер вышел на балкон с воздушным ружьем и внезапно открыл огонь по игравшим на улице детям.

Одна пуля попала в лицо соседскому 6-летнему мальчику. Ребенка с простреленным лицом привезли в местную больницу, врачи вытащили застрявшую в щеке пулю и доложили в правоохранительные органы.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по данному факту проходит проверка, все обстоятельства случившегося выясняются. Угрозы для жизни ребенка нет.

Известно, что стрелявший пожилой мужчина судимостей не имеет и ни на каких учетах в правоохранительных органах не состоит. Почему пенсионер открыл огонь по детям, и как полиция квалифицирует его действия, станет известно по окончанию проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком «скорая» перевернулась после столкновения с «Ауди»
В центре Липецка вандалы с корнем вырвали новые фонари
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6 трлн. рублей
Липчанину, ранившему двух гостей на свадьбе, вынесли приговор
Игорь Артамонов на благоустройство Ельца выделил 770 миллионов рублей
В Липецке для дачников утвердили бесплатный проезд
Под Липецком "Матиз" вылетел с дороги: есть пострадавший
Под Липецком женщина забыла карту в слоте банкомата, и с нее сняли 50000 рублей
В губернаторских выборах в Липецке смогут участвовать самовыдвиженцы
Липчанка платила шантажисту, чтобы ее фото не оказались в соцсетях
На водителя грузовика, который раздавил машину в центре Липецка, завели уголовное дело
В среду 11 улиц Липецка останутся без света, более 26 - без воды
Депутаты отправят в отставку мэра Липецка в пятницу
Владельцев Липецкого станкостроительного предприятия арестовали на 2 месяца
Криминальных депутатов горсовета Липецка лишили мандатов
Жуткое ДТП в центре Липецка: из разрезанного "ВАЗа" извлекли двух взрослых и 5-месячного малыша
Липчанин попал под статью за незаконный вылов рыбы
Игорь Артамонов: «Объем экспорта Липецкой области в 2018 году составил 5,2 млрд. евро»
На стоянке в Липецке порезали колеса и поцарапали кузов "Тойоты" из Воронежа
В Липецке у молодой девушки украли 100000 рублей
За неделю в Липецке только 4 человека заболели гриппом
Под Липецком мужчина провалился под лед
Под Липецком больше недели разыскивают 58-летнюю женщину
Во вторник 25 улиц Липецка останутся без света, 3 - без холодной воды
Документы с персональными данными липецких больных убрали с портала госзакупок