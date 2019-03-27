Под Липецком пенсионер обстрелял детей из воздушного ружья

СЕГОДНЯ 12:54 2019-03-27T12:54:14+03:00

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ЧП случилось вечером в минувший вторник, 26 марта, в городе Данков Липецкой области. Там в одном из дворов 70-летний пенсионер вышел на балкон с воздушным ружьем и внезапно открыл огонь по игравшим на улице детям.

Одна пуля попала в лицо соседскому 6-летнему мальчику. Ребенка с простреленным лицом привезли в местную больницу, врачи вытащили застрявшую в щеке пулю и доложили в правоохранительные органы.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по данному факту проходит проверка, все обстоятельства случившегося выясняются. Угрозы для жизни ребенка нет.

Известно, что стрелявший пожилой мужчина судимостей не имеет и ни на каких учетах в правоохранительных органах не состоит. Почему пенсионер открыл огонь по детям, и как полиция квалифицирует его действия, станет известно по окончанию проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU