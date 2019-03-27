В центре Липецка вандалы с корнем вырвали новые фонари

СЕГОДНЯ 13:38 2019-03-27T13:39:49+03:00

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В эту среду, 27 марта, липчанин выложил в соцсети фотографию. На этом снимке запечатлены фонарные столбы, которые установили в прошлом году у Комсомольского пруда в Липецке. Правда, в 2018 году они стояли и светили, а теперь же вырваны с корнем. Неизвестные выломали новые фонари и бросили на том же месте. В вопросе кто это сделал и зачем, будут разбираться сотрудники полиции.

- У Комсомольского пруда вандалы снесли новые фонари, что были установлены в конце прошлого года, - пишет автор фото.

Под снимком собралось множество комментариев. Липчане возмущены тем, что творят вандалы. Горожане хотят жить в чистом и благоустроенном городе. А такое поведение они, мягко говоря, не приветствуют.

ИСТОЧНИК KP.RU