2019-03-27T14:20:11+03:00
Происшествия

Под Липецком «скорая» перевернулась после столкновения с «Ауди»

Последствия аварии в Ельце попали в объектив видеорегистратора [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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"Скорая" в Ельце перевернулась после столкновения с "Ауди""Скорая" в Ельце перевернулась после столкновения с "Ауди"Фото: скрин с видео
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В эту среду, 27 марта, в Липецкой области произошла авария. В Ельце на улице Мира возле перекрестка перевернулась машина скорой помощи. Как сообщили очевидцы происшествия, в «УАЗ» врезалась «Ауди». От удара карету скорой свалило на бок. Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора мимо проезжающей машины.

Местные жители пишут в соцсетях, что этот участок дороги довольно опасный. Выезжая на перекресток, не всегда видно другие машины. Понять, кто виновен в ДТП, предстоит автоинспекторам.

Напомним, что за прошедшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 1 103 нарушения правил дорожного движения. Так, в минувший вторник "ВАЗ" сбил женщину, переходившую дорогу по переходному переходу в Ельце. А в Задонском районе с трассы вылетел "Дэу-Матиз".

В Липецкой области перевернулась машина скорой помощи.ДТП с участием "Ауди" и скорой произошло в Ельце

ИСТОЧНИК KP.RU

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