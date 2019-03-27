Под Липецком «скорая» перевернулась после столкновения с «Ауди»

СЕГОДНЯ 14:18 2019-03-27T14:20:11+03:00

"Скорая" в Ельце перевернулась после столкновения с "Ауди" Фото: скрин с видео

Изменить размер текста: A A

В эту среду, 27 марта, в Липецкой области произошла авария. В Ельце на улице Мира возле перекрестка перевернулась машина скорой помощи. Как сообщили очевидцы происшествия, в «УАЗ» врезалась «Ауди». От удара карету скорой свалило на бок. Последствия аварии попали в объектив видеорегистратора мимо проезжающей машины.

Местные жители пишут в соцсетях, что этот участок дороги довольно опасный. Выезжая на перекресток, не всегда видно другие машины. Понять, кто виновен в ДТП, предстоит автоинспекторам.

Напомним, что за прошедшие сутки на дорогах региона зарегистрировано 1 103 нарушения правил дорожного движения. Так, в минувший вторник "ВАЗ" сбил женщину, переходившую дорогу по переходному переходу в Ельце. А в Задонском районе с трассы вылетел "Дэу-Матиз".

В Липецкой области перевернулась машина скорой помощи.ДТП с участием "Ауди" и скорой произошло в Ельце

ИСТОЧНИК KP.RU