Предпринимателя из Липецка осудили за мошенничество в Саранске

СЕГОДНЯ 15:07 2019-03-27T15:18:16+03:00

Мужчина признал свою вину и вернул более 1 млн. рублей, полученных обманом

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Липецкого предпринимателя саранский суд признал виновным в мошенничестве – ч.4 ст.159 УК РФ. Осужденный – директор коммерческой организации, осуществляющей деятельность в Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Мордовия, собранные отделом по расследованию особо важных дел доказательства, признаны судом достаточными для вынесения приговора.

По данным следствия, в октябре-ноябре 2016 года мужчина пообещал должностному лицу помочь победить на электронных аукционах по закупке оборудования и иных товаров для нужд Министерства образования Республики Мордовия. Так, липчанин получил 200 тыс. рублей. А после победы в аукционах исполнительный директор организации перевел на счет мошенника еще 1 млн. 94 тыс. рублей.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину и добровольно возместил причиненный ущерб. Суд назначил мужчине 1,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. А также 500 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU